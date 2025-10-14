Savona, arrivata questa mattina l’ONG Humanity 1: a bordo 45 migranti

Savona – La nave ONG ‘Humanity 1’ è arrivata questa mattina nel porto di Savona dopo il viaggio nel Mar Mediterraneo. La nave, battente bandiera tedesca, è una delle imbarcazioni più attrezzate per il soccorso dei migranti in mare: al suo interno sono presenti strutture e sale di accoglienza destinate a donne e bambine.

Lo sbarco è avvenuto in metà mattinata, intorno alle ore 11:00, dopo che i sanitari sono saliti a bordo per i primi controlli. Ad organizzare le operazioni di sbarco erano presenti le forze dell’ordine, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la capitaneria di porto.

In totale sono 45 i migranti che hanno raggiunto la terra ferma. Otto di loro risultano minori non accompagnati. I migranti verranno ospitati presso le strutture di accoglienza presenti su tutto il territorio regionale.

