martedì 14 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaTreni, caos e ritardi sulla Genova - La Spezia per un guasto
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriNerviLa Spezia

Treni, caos e ritardi sulla Genova – La Spezia per un guasto

Redazione Liguria
0

treno intercity ibridoGenova – Un guasto ad un treno merci all’altezza di Nervi sta causando pesanti disagi e ritardi sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia.
L’e,ergenza è scattata questa mattina con il guasto registrato su un treno merci che si è dovuto fermare all’altezza della stazione di Genova Nervi e che, di fatto, ha causato una serie di ritardi a catena che sta mandando in tilt il traffico ferroviario della Liguria.
Tra le proteste dei pendolari e dei viaggiatori, nelle stazioni si registrano sino a 60 minuti di ritardi per Intercity e Regionali.
Pesanti disagi anche sulla linea regionale e metropolitana con ritardi e cancellazioni.
Fermo a lungo anche un Frecciabianca che collega il capoluogo ligure con Roma.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
coda a7 direzione mare Bolzaneto

Coda per lavori a Bussalla sull’Autostrada A7 Genova – Milano

Cronaca
Lara Lorenzini incidente Isolabona

Incidente mortale a Isolabona, indagini in corso

Cronaca
Borgoratti ponte sullo Sturla

Genova, addio al ponte di Borgoratti, presente dal 1910

Borgoratti
meteo Liguria martedì 14 ottobre 2025

Meteo Liguria, leggero aumento della nuvolosità ma senza pioggia

Cronaca