Treni, caos e ritardi sulla Genova – La Spezia per un guasto

Genova – Un guasto ad un treno merci all’altezza di Nervi sta causando pesanti disagi e ritardi sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia.

L’e,ergenza è scattata questa mattina con il guasto registrato su un treno merci che si è dovuto fermare all’altezza della stazione di Genova Nervi e che, di fatto, ha causato una serie di ritardi a catena che sta mandando in tilt il traffico ferroviario della Liguria.

Tra le proteste dei pendolari e dei viaggiatori, nelle stazioni si registrano sino a 60 minuti di ritardi per Intercity e Regionali.

Pesanti disagi anche sulla linea regionale e metropolitana con ritardi e cancellazioni.

Fermo a lungo anche un Frecciabianca che collega il capoluogo ligure con Roma.