mercoledì 15 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, emergenza rifiuti a Sampierdarena: proteste tra i residenti
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, emergenza rifiuti a Sampierdarena: proteste tra i residenti

Redazione Liguria
0

Rifiuti abbandonati SampierdarenaGenova – Va avanti l’emergenza rifiuti in diverse zone di Genova, dove si segnalano bidoni stracolmi e spesso anche rifiuti ingombranti abbandonati per strada che aumentano il dibattito tra chi vorrebbe una risposta più efficace da parte delle istituzioni e chi, invece, sottolinea uno scarso senso civico da parte di diversi cittadini.
Uno dei quartieri maggiormente colpiti è quello di Sampierdarena, dove i residenti si trovano spesso a pubblicare sui social e sui gruppi di quartiere immagini di strade colme di rifiuti.
Un esempio sono le immagini che ritraggono la situazione sul marciapiede di via Botteri, nei pressi dell’ospedale di Villa Scassi, dove i rifiuti spuntano dai bidoni e invadono quasi totalmente il marciapiede e parzialmente anche la carreggiata.
Oltre che per una questione igienica, i rifiuti rappresentano una problematica per le persone in sedia a rotelle o con un passeggino che si trovano sulla propria strada ostacolo spesso difficili da superare.
Non si fermano le proteste tra i residenti del quartiere, che si lamentano comprensibilmente della situazione e a loro volte segnalano altre vie o strade interessate dall’emergenza.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ora solare, orologio lancette indietro

Cambio ora 2025: quando spostare le lancette dell’orologio

Cronaca
Treno Rock Pop

Treni, guasto tecnico a Recco: ritardi e disagi sulla linea

Cronaca
vigili del fuoco archivio

Imperia, grossa fuga di gas in via Trento

Cronaca
cane salvato Orco Feglino

Ceriana, cane cade in un vascone, salvato dai vigili del fuoco

Cronaca