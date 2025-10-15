Genova, emergenza rifiuti a Sampierdarena: proteste tra i residenti

Genova – Va avanti l’emergenza rifiuti in diverse zone di Genova, dove si segnalano bidoni stracolmi e spesso anche rifiuti ingombranti abbandonati per strada che aumentano il dibattito tra chi vorrebbe una risposta più efficace da parte delle istituzioni e chi, invece, sottolinea uno scarso senso civico da parte di diversi cittadini.

Uno dei quartieri maggiormente colpiti è quello di Sampierdarena, dove i residenti si trovano spesso a pubblicare sui social e sui gruppi di quartiere immagini di strade colme di rifiuti.

Un esempio sono le immagini che ritraggono la situazione sul marciapiede di via Botteri, nei pressi dell’ospedale di Villa Scassi, dove i rifiuti spuntano dai bidoni e invadono quasi totalmente il marciapiede e parzialmente anche la carreggiata.

Oltre che per una questione igienica, i rifiuti rappresentano una problematica per le persone in sedia a rotelle o con un passeggino che si trovano sulla propria strada ostacolo spesso difficili da superare.

Non si fermano le proteste tra i residenti del quartiere, che si lamentano comprensibilmente della situazione e a loro volte segnalano altre vie o strade interessate dall’emergenza.

