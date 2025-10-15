Treni, guasto tecnico a Recco: ritardi e disagi sulla linea

Recco (Genova) – Un’altra mattinata difficile per decine di pendolari che si sono messi in viaggio lungo la linea ferroviaria della Liguria, dopo che già ieri mattina si erano registrati disagi e ritardi durati diverse ore.

Questa mattina il problema tecnico si è registrato nei pressi della stazione ferroviaria di Recco, intorno alle ore 8:00. Fin dai momenti successivi si sono registrati ritardi che hanno raggiunto una durata di circa 40 minuti e hanno coinvolto treni Regionali e Intercity. Inoltre, i convogli regionali possono subire limitazioni di percorso.

Sul posto sono intervenuti i tecnici che si sono messi al lavoro per risolvere il guasto e permettere il corretto ripristino della circolazione ferroviaria.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]