mercoledì 15 Ottobre 2025
Treni, guasto tecnico a Recco: ritardi e disagi sulla linea
Cronaca

Treni, guasto tecnico a Recco: ritardi e disagi sulla linea

Redazione Liguria
0

Treno Rock PopRecco (Genova) – Un’altra mattinata difficile per decine di pendolari che si sono messi in viaggio lungo la linea ferroviaria della Liguria, dopo che già ieri mattina si erano registrati disagi e ritardi durati diverse ore.
Questa mattina il problema tecnico si è registrato nei pressi della stazione ferroviaria di Recco, intorno alle ore 8:00. Fin dai momenti successivi si sono registrati ritardi che hanno raggiunto una durata di circa 40 minuti e hanno coinvolto treni Regionali e Intercity. Inoltre, i convogli regionali possono subire limitazioni di percorso.
Sul posto sono intervenuti i tecnici che si sono messi al lavoro per risolvere il guasto e permettere il corretto ripristino della circolazione ferroviaria.
