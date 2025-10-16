Genova, domani scatta lo sciopero di Amt: orari e modalità

Genova – Anche per quanto riguarda la giornata di domani sono previsti disagi per il trasporto pubblico cittadino a causa di un nuovo sciopero indetto dall’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti. La durata della protesta sarà di quattro ore, dalle 11:30 fino alle 15:30, con possibili disagi anche nelle ore immediatamente precedenti e successive allo sciopero. Le modalità:

“Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Servizio di trasporto provinciale

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.45 alle ore 15.15.

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che, in occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla CUB Trasporti ed effettuato in data 01 aprile 2025, hanno aderito il 13,78% degli operatori di esercizio urbani e il 12,55% degli operatori di esercizio provinciali. Non si è registrata invece alcuna adesione tra il personale viaggiante degli impianti speciali, della metropolitana e della Ferrovia Genova Casella.”.

