Meteo Liguria, ancora bel tempo stabile e temperature miti

Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si sta indebolendo ma continua a proteggere il Nord Italia dall’ingresso di perturbazioni di origine atlantica e regala ancora giornate di bel tempo prevalentemente stabile e soleggiato alla Liguria.

Un ciclo che potrebbe interrompersi la prossima settimana con l’inizio di un periodo di tempo di maggiore instabilità ma ancora da confermare nelle prossime previsioni.

Questo, nel dettaglio, quanto previsto da Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 16 ottobre 2025:

mattinata con cieli prevalentemente sgombri da nubi su tutta la regione, non si esclude tuttavia la presenza di qualche foschia o nebbia a banco sui versanti padani del settore centrale, ma in rapido diradamento.

Nel pomeriggio proseguirà sulla falsariga della mattinata, con qualche cumulo in più nei settori interni del centro e del ponente.

Venti tesi dai quadranti settentrionali, in particolare in mattinata, con locali rinforzi nelle vallate esposte del Centro-Ponente con raffiche fino a 50-60 km/h.

Mare generalmente poco mosso, stirato sotto costa sul centro-ponente, mossi al largo.

Temperature stazionarie o in lieve calo, in particolare su settore centro-orientale.

Sulla costa previste temperature minime tra +13°C/+19°C e massime tra +20°C/+23°C.

Nell’interno previste temperature minime tra +2°C/+13°C e massime tra +16°C/+21°C.