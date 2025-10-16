Santa Margherita Ligure, ciak si gira, autobus e scuolabus cambiano orari

Santa Margherita Ligure (Genova) – Nella cittadina della riviera ligure si girano le scene del film “Eternity” e cambiano orari e percorsi delle linee AMT.

Qualche disagio è previsto per lunedì 20 ottobre, per gli utenti dello scuolabus e di alcune linee di AMT che subiranno variazioni, dalle 7,30 del mattino e sino alle 18,30, per consentire le riprese del film “Eternity” nell’area centrale della città.

La produzione USA posizionerà attrezzature e set in diverse zone della città e per farlo verserà un contributo pari a 230mila euro al Comune.

Per consentire le riprese, però si renderà necessario modificare linee ed orari come segue:

La Linea 782 (SANTA MARGHERITA LIGURE / PORTOFINO)

Non farà capolinea dalla Stazione ma si fermerà in Via Doria (in corrispondenza Piazza Martiri delle Foibe)

La Linea 707 (SANTA MARGHERITA LIGURE / RAPALLO):

Non arriverà a San Siro ma si fermerà in Piazza Vittorio Veneto

La linea 773 (SANTA MARGHERITA LIGURE / RECCO)

La linea passerà da Rapallo. Sulla SP 39 sarà operativo un servizio navette di AMT per la tratta compresa tra Corso Nicolo Cuneo – altezza Parco Roccatagliata – e la frazione di San Lorenzo della Costa (siamo in attesa che l’azienda ci comunichi gli orari).

La Linea 877 (QUARTIERE DEGLI ULIVI / PEEP)

La linea è garantita ma non percorrerà Viale Rainusso/Via Cervetti Vignolo e Via XXV Aprile ma passerà da Via Favale/Via Dogali.

TRASPORTO SCOLASTICO

La ditta che ha in carico il trasporto scolastico, d’accordo con la dirigenza dell’Istituto Comprensivo, ha comunicato quanto di competenza agli utenti sugli orari del servizio, che resta pertanto garantito.

A seguire le informazioni sulle modifiche al traffico:

dalle ore 00:01 del giorno 15/10/2025 alle ore alle ore 9:00 del giorno 27/10/2025:

Parcheggio denominato Campo B con accesso da Via Garibotti: su tutti gli stalli autovetture nonché tutti gli stalli autocarri e 8 stalli camper;

Via Garibotti tutti gli stalli autovetture lato ferrovia che partono in corrispondenza della rampa di accesso che porta al parcheggio “Campo B” in direzione via dei Gandolfi;

Parcheggio di punta pedale in Lungomare Rossetti tutti gli stalli di sosta autovetture, ad eccezione di quelli prospicienti il bagno pubblico;

Via Piaggio tutti gli stalli di sosta autovetture dall’intersezione con Via Pagana fino all’altezza del civico 6;

Via Fratelli Arpe tutti gli stalli di sosta retrostanti il palazzo di Piazza Mazzini 33 nonché i primi 5 posti auto in corrispondenza della recinzione dell’area dell’ex-Ospedale;

dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno 16/10/2025:

Largo Giusti sulla zona merci antistante i civici dal 11 al 14, al fine di consentire la sosta dei taxi;

Via Don Minzoni tutti gli stalli motocicli/ciclomotori;

Via Pescino tutti gli stalli: taxi, motocicli/ciclomotori, zona merci lato giardini;

Piazza Vittorio Veneto tutta l’area di parcheggio a pagamento;

Via XX Aprile sui posti auto a pagamento dal civico 51 all’intersezione con Via Gimelli;

Via Gimelli sui posti merci e sui posti auto dall’intersezione con Via XXV Aprile fino al civico 8;

dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno 17/10/2025:

Via Don Minzoni tutti gli stalli motocicli/ciclomotori;

Piazza Vittorio Veneto tutta l’area di parcheggio a pagamento;

Via XXV Aprile sui posti auto a pagamento dal civico 51 all’intersezione con Via Gimelli;

Via Gimelli sui posti merci e sui posti auto dall’intersezione con Via XXV Aprile fino al civico 8;

Piazza Murialdo prime 2 file di stalli di sosta lato monte per consentire

posizionamento area cantiere;

dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno 20/10/2025:

IN CASO DI MALTEMPO I DIVIETI SARANNO RINVIATI AL GIORNO 21 OTTOBRE OPPURE AL GIORNO 22 OTTOBRE COME INDICATO DALLA SEGNALETICA POSIZIONATA ENTRO IL GIORNO 18/10/2025.

Via Trieste tutti i posti motocicli/ciclomotori e tutti i posti auto;

Via Roma dal civico 15 A in direzione Viale Rainusso su tutti i posti motocicli/ciclomotori e auto;

Via Gimelli su tutti i posti auto e moto ambo i lati;

Via XXV Aprile ambo i lati dal civico 61 all’intersezione con Via Gimelli;

Via Goito ambo i lati dall’intersezione con Via Roccatagliata fino all’intersezione con Via Luisito Costa;

Via Luisito Costa tutti gli stalli di sosta motocicli/ciclomotori e autovetture ambo i lati;

Piazza Murialdo: tutti gli stalli di sosta motocicli/ciclomotori e autovetture di tutta la piazza;

Via Buonincontri: tutti gli stalli di sosta motocicli/ciclomotori e autovetture presenti sulla Via;

Via Roccatagliata: su tutti gli stalli di sosta dal civico 27 all’intersezione con Via Buonincontri/Via Goito;

dalle ore 00.01 del giorno 21/10/2025 alle ore 23.59 del giorno 22/10/2025:

Piazza Raoul Nobili tutta l’area parcheggio a pagamento;

dalle ore 00.01 del giorno 23/10/2025 alle ore 06.00 del giorno 25/10/2025:

Via della Vittoria su tutti i posti autovetture dall’intersezione con Via Solimano all’intersezione con Via Giuncheto;

Via San Francesco D’assisi tutti i posti auto, ad eccezione del posto invalidi riservato al titolare di tagliando n° 248;

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Il giorno 16/10/2025 dalle ore 12.00 alle ore 16.00 sono previste brevi e saltuarie interruzioni alla circolazione veicolare in Piazza Martiri della Libertà e Via Pescino (attesa massima 5 minuti)

IL GIORNO 20/10/2025

dalle ore 7.30 alle ore 18.30 è vietata la circolazione veicolare, ad eccezione dei veicoli a servizio delle riprese, nelle seguenti Vie o tratti di Vie:

Via Roma dall’intersezione con Via Zara fino all’intersezione con Viale Rainusso;

Viale Rainusso:

Via Buonincontri;

Piazza Murialdo:

Via Goito;

Via Cervetti Vignolo;

Via Luisito Costa;

Via Gimelli;

Via XXV Aprile dal civico 61 all’intersezione con Via Gimelli;

Sono altresì previste brevi e saltuarie interruzioni della circolazione veicolare in Corso Matteotti nel tratto compreso tra l’intersezione con Via C. Vignolo e Piazza Mazzini.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio di eventuali veicoli in servizio di emergenza.

Nelle summenzionate Vie, coinvolte dalle riprese, il transito pedonale sarà sospeso in modo saltuario e gestito dal personale della Polizia Locale nonché della produzione secondo le esigenze operative.

Fino alle ore 8.30 e da 10 minuti prima dell’orario di uscita delle scuole dei plessi di Via Roccatagliata e Via Generale Liuzzi sarà consentito il transito veicolare nel tratto di Via Goito compreso tra Piazza San Bernardo e Via Roccatagliata. L’allontanamento dei veicoli dovrà avvenire procedendo in direzione Via delle Rocche.

Il transito pedonale nelle aree di ripresa sarà garantito a fasi alterne a seconda delle esigenze operative.

Per quanto espresso in preambolo, al fine di consentire il sicuro svolgimento delle riprese e garantire la regolare circolazione sul territorio cittadino è disposto:

In Via Trieste viene istituito senso unico alternato per consentire l’accesso veicolare alla zona della stazione ferroviaria, per i veicoli fino a 9 tonnellate;

I veicoli diretti verso il centro cittadino, aventi massa a pieno carico fino a 5 tonnellate, potranno accedere da Via Solimano;

In Via Favale è istituito senso unico in direzione discendente (monte-mare), ad eccezione dei veicoli aventi massa a pieno carico eccedente le 5 tonnellate e fino alle 16 tonnellate che potranno procedere in direzione mare-monte. I veicoli superiore alle 16 tonnellate non potranno accedere al centro cittadino;

I veicoli provenienti dal centro cittadino e diretti verso Rapallo dovranno procedere in direzione Via Dogali / Via Martiri del Turchino /Via Bellosguardo e successivamente imboccare VianFavale;

IN CASO DI MALTEMPO I DIVIETI E LE DEVIAZIONI SARANNO RINVIATI AL GIORNO 21 OTTOBRE OPPURE AL GIORNO 22 OTTOBRE COME INDICATO DALLA SEGNALETICA DI PREAVVISO POSIZIONATA

F.A.Q. (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

D: Data la chiusura di Via Roma dall’intersezione con Via Zara fino all’intersezione con Viale Rainusso, Viale Rainusso, Via Buonincontri, Piazza Murialdo, Via Goito, Via Cervetti Vignolo, Via Luisito Costa, Via Gimelli, Via XXV Aprile dal civico 61 all’intersezione con Via Gimelli, quali percorsi alternativi dovranno seguire i veicoli?

R: Il 20 ottobre, dalle 7.30 alle 18.30, l’accesso al centro cittadino sarà consentito esclusivamente arrivando da Rapallo (in quanto Viale Rainusso/Via Buonincontri non saranno accessibili) e procedendo per Via Solimano.

I veicoli diretti verso Rapallo dovranno procedere in direzione Via Dogali / Via Martiri del Turchino /Via Bellosguardo e successivamente imboccare Via Favale, dove sarà istituito senso unico in direzione discendente (monte-mare), ad eccezione dei veicoli aventi massa a pieno carico eccedente le 5 tonnellate e fino alle 16 tonnellate che potranno procedere anche in direzione mare-monte. I veicoli con tonnellaggio superiore a 16 t non potranno accedere al centro cittadino.

Poiché non sarà possibile accedere a Viale Rainusso o Via Buonincontri, quindi, anche chi proviene o è diretto a San Lorenzo dovrà transitare per Rapallo e accedere al centro dalla SP 227 “Pagana”. N.B. sarà sempre garantito il passaggio di eventuali veicoli in servizio di emergenza.

*****

D: Sarà possibile accedere in modalità pedonale all’area interdetta alla circolazione?

R: L’accesso sarà consentito a residenti e/o persone locate nelle case e nelle strutture ricettive della zona, nonché – a titolo esemplificativo – titolari di studi professionali o medici, centri fisioterapici e ai loro clienti. Non sarà un accesso libero, sarà regolamentato dallo staff della produzione e dalla Polizia Locale secondo le esigenze di ripresa ma è GARANTITO a chi vive nell’area o ha necessità di entrarvi per esigenze professionali e/o personali. N.B: Potrebbe essere necessaria un’attesa prolungata ai varchi.

*****

D: Come sarà regolamentato l’accesso alle scuole “Scarsella” e “V.G. Rossi”?

R: Fino alle ore 8.30 e da 10 minuti prima dell’orario di uscita delle scuole dei plessi di Via Roccatagliata e Via Generale Liuzzi sarà consentito il transito veicolare nel tratto di Via Goito compreso tra Piazza San Bernardo e Via Roccatagliata. L’allontanamento dei veicoli dovrà avvenire procedendo in direzione Via delle Rocche.

*****

D: Come potranno accedere gli alunni della Scuola Materna Cavaliere E. Rainusso di Via Gimelli al plesso?

R: Via Gimelli sarà chiusa al traffico veicolare ma sarà sempre accessibile ai pedoni o da Largo Amendola o da Via XXV Aprile.

*****

D: La stazione ferroviaria resta accessibile alle auto?

R: Si, attraverso Via Trieste, dove sarà istituito il doppio senso alternato per i veicoli fino a 9 t.

*****

D: Cosa succede in caso di previsioni meteorologiche sfavorevoli?

R: Le riprese verranno rinviate al giorno 21 ottobre oppure al giorno 22 ottobre, come da segnaletica che sarà posizionata entro il 18 ottobre.

*****

D: La SP39 è liberamente transitabile nel tratto fra San Lorenzo e il varco di Viale Rainusso?

R: Si, è transitabile sia a salire che a scendere

——————————————————————————————————

