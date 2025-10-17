venerdì 17 Ottobre 2025
Alassio, grave incidente sull’Aurelia: due giovani feriti, uno è grave

ambulanza croce rossa riva trigosoAlassio (Savona) – Un grave incidente si è verificato lungo la statale Aurelia, nel tratto compreso tra il comune di Alassio e quello di Albenga, intorno alle ore 11:00 di questa mattina.
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo che ha visto come protagonista una macchina. Il guidatore, per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muro. Il bilancio è di due giovani feriti.
Uno di loro, il più grave, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona in codice rosso, l’altro in codice giallo.
Sul posto sono giunti gli agenti delle forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato in entrambe le direzioni con decine di macchine ferme anche per più di un’ora.
