Attentato a Sigfrido Ranucci, solidarietà da parte dell’Ordine del Giornalisti

Liguria – Proseguono le indagini da parte dell’antimafia che sta cercando di far luce sul gravissimo attentato ai danni del giornalista Rai, Sigfrido Ranucci, avvenuto nella tarda serata di ieri. Un ordigno è stato fatto esplodere nei pressi della sua abitazione a Campo Ascolano, alle porte di Roma, distruggendo la sua auto e quella della figlia, che era rientrata in casa da pochi minuti.

Decine i messaggi di solidarietà al giornalista che sono arrivati in queste ore da colleghi di varie testate ed emittenti, dalle forze politiche di maggioranza e opposizione e da cittadini comuni.

“L’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine Ligure dei Giornalisti esprimono piena e totale solidarietà e vicinanza al collega Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia al centro di un gravissimo attentato. Un atto intimidatorio vile e meschino che rappresenta un chiaro attacco alla libertà di stampa e a tutto il mondo dell’informazione. L’Assostampa Ligure e l’Odg Liguria aderiscono al presidio organizzato dalla Fnsi a Roma davanti alla sede Rai di via Teulada a difesa della libertà di informazione”, scrivono l’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine Ligure dei Giornalisti in una nota.

