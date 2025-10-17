venerdì 17 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaAttentato a Sigfrido Ranucci, solidarietà da parte dell'Ordine del Giornalisti
ItaliaCronacaImperiaNotizie LiguriaSavonaGenovaLa Spezia

Attentato a Sigfrido Ranucci, solidarietà da parte dell’Ordine del Giornalisti

Redazione Liguria
0

Sigfrido RanucciLiguria – Proseguono le indagini da parte dell’antimafia che sta cercando di far luce sul gravissimo attentato ai danni del giornalista Rai, Sigfrido Ranucci, avvenuto nella tarda serata di ieri. Un ordigno è stato fatto esplodere nei pressi della sua abitazione a Campo Ascolano, alle porte di Roma, distruggendo la sua auto e quella della figlia, che era rientrata in casa da pochi minuti.
Decine i messaggi di solidarietà al giornalista che sono arrivati in queste ore da colleghi di varie testate ed emittenti, dalle forze politiche di maggioranza e opposizione e da cittadini comuni.
“L’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine Ligure dei Giornalisti esprimono piena e totale solidarietà e vicinanza al collega Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia al centro di un gravissimo attentato. Un atto intimidatorio vile e meschino che rappresenta un chiaro attacco alla libertà di stampa e a tutto il mondo dell’informazione. L’Assostampa Ligure e l’Odg Liguria aderiscono al presidio organizzato dalla Fnsi a Roma davanti alla sede Rai di via Teulada a difesa della libertà di informazione”, scrivono l’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine Ligure dei Giornalisti in una nota.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
treno intercity ibrido

Treni, le modifiche alla circolazione previste in Liguria per il weekend

Cronaca

Autostrade, incidente e traffico in Val Bisagno: in tilt anche l’A7...

Cronaca
Traffico val Bisagno

Genova, presidio dei lavoratori Amiu: traffico in tilt in val Bisagno

Cronaca
Ambulanza Foce corso Torino

Genova, 60enne alla guida in arresto cardiaco alla Foce: rianimato dopo...

Cronaca