Autostrade, incidente e traffico in Val Bisagno: in tilt anche l’A7 e l’A12

Genova – Venerdì complicatissimo per il traffico a Genova: oltre alle criticità che riguardano la Val Bisagno e la Sopraelevata, pesanti disagi si segnalano anche lungo l’Autostrada A7 con ripercussioni anche lungo l’A12 a causa di un incidente avvenuto nel tratto tra il casello di Genova Ovest e quello di Genova Bolzaneto poco prima delle ore 9:00.

Al momento non si hanno notizie di persone rimaste ferite a seguito dell’impatto, del quale non si conosce la dinamica.

Sono pesantissime, però, le ripercussioni sulla circolazione con ben 4 chilometri di coda che si registrano al momento nel tratto in questione. Inoltre, le ripercussioni si segnalano anche in A12 poco prima del bivio con l’A7.

Sempre in A12 rallentamenti e disagi in corso in prossimità del casello di Genova Est a causa della situazione critica in Val Bisagno. Si registrano code sia in entrata che in uscita dall’Autostrada.

