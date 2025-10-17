venerdì 17 Ottobre 2025
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Autostrade, incidente e traffico in Val Bisagno: in tilt anche l’A7 e l’A12

Redazione Liguria
Genova – Venerdì complicatissimo per il traffico a Genova: oltre alle criticità che riguardano la Val Bisagno e la Sopraelevata, pesanti disagi si segnalano anche lungo l’Autostrada A7 con ripercussioni anche lungo l’A12 a causa di un incidente avvenuto nel tratto tra il casello di Genova Ovest e quello di Genova Bolzaneto poco prima delle ore 9:00.
Al momento non si hanno notizie di persone rimaste ferite a seguito dell’impatto, del quale non si conosce la dinamica.
Sono pesantissime, però, le ripercussioni sulla circolazione con ben 4 chilometri di coda che si registrano al momento nel tratto in questione. Inoltre, le ripercussioni si segnalano anche in A12 poco prima del bivio con l’A7.
Sempre in A12 rallentamenti e disagi in corso in prossimità del casello di Genova Est a causa della situazione critica in Val Bisagno. Si registrano code sia in entrata che in uscita dall’Autostrada.
——————————————————————————————————
