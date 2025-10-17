Genova, presidio dei lavoratori Amiu: traffico in tilt in val Bisagno

Genova – Traffico completamente in tilt questa mattina in val Bisagno, nella zona tra Marassi e Molassana, dopo che poco prima delle ore 8:00 è iniziato all’altezza della Volpara il presidio dei lavoratori Amiu, oggi in sciopero di 24 ore (alle 11:30, invece, scatta lo sciopero dei lavoratori di Amt).

Il presidio si trova all’altezza di Lungobisagno Istria 35 e sta completamente paralizzando il traffico nella zona, che procede percorrendo solo pochi metri al minuto e, di fatto, è praticamente immobile.

Centinaia le auto e i mezzi pesanti che risultano al momento bloccati in Lungobisagno Istria e in Lungobisagno Dalmazia: la circolazione risulta in tilt sia in direzione sud che in direzione nord e le code si stanno rapidamente spostando anche dall’altra sponda del torrente Bisagno, con ripercussioni inevitabili in tutta la zona anche visto l’orario ‘di punta’ e lo sciopero dei lavoratori Amt che ha costretto diverse persone ad uscire di casa utilizzando i mezzi privati.

Inoltre, disagi alla circolazione si registrano anche lungo la carreggiata in direzione ponente della Sopraelevata: la causa è un incidente senza feriti.

