venerdì 17 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, presidio dei lavoratori Amiu: traffico in tilt in val Bisagno
Notizie LiguriaGenovaCronacaMarassiNotizie in evidenza

Genova, presidio dei lavoratori Amiu: traffico in tilt in val Bisagno

Redazione Liguria
0

Traffico val BisagnoGenova – Traffico completamente in tilt questa mattina in val Bisagno, nella zona tra Marassi e Molassana, dopo che poco prima delle ore 8:00 è iniziato all’altezza della Volpara il presidio dei lavoratori Amiu, oggi in sciopero di 24 ore (alle 11:30, invece, scatta lo sciopero dei lavoratori di Amt).
Il presidio si trova all’altezza di Lungobisagno Istria 35 e sta completamente paralizzando il traffico nella zona, che procede percorrendo solo pochi metri al minuto e, di fatto, è praticamente immobile.
Centinaia le auto e i mezzi pesanti che risultano al momento bloccati in Lungobisagno Istria e in Lungobisagno Dalmazia: la circolazione risulta in tilt sia in direzione sud che in direzione nord e le code si stanno rapidamente spostando anche dall’altra sponda del torrente Bisagno, con ripercussioni inevitabili in tutta la zona anche visto l’orario ‘di punta’ e lo sciopero dei lavoratori Amt che ha costretto diverse persone ad uscire di casa utilizzando i mezzi privati.
Inoltre, disagi alla circolazione si registrano anche lungo la carreggiata in direzione ponente della Sopraelevata: la causa è un incidente senza feriti.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE

Autostrade, incidente e traffico in Val Bisagno: in tilt anche l’A7...

Cronaca
Ambulanza Foce corso Torino

Genova, 60enne alla guida in arresto cardiaco alla Foce: rianimato dopo...

Cronaca
Fabrizio Pianetti

Genova, in vendita la Casa del Bottone di Fabrizio Pianetti

Cronaca
semaforo semafori

Pra’, semafori in tilt e disagi alla viabilità

Cronaca