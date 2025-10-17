Genova, scattato lo sciopero di Amt: orari e modalità

Genova – É scattato alle ore 11:30 di questa mattina, venerdì 17 ottobre, lo sciopero dei lavoratori Amt indetto dall’Organizzazione Sindacale CUB Trasporti. La protesta avrà una durata di quattro ore e si concluderà alle 15:30 odierne.

Soprattutto in val Bisagno pesanti disagi e ritardi alle corse degli autobus si sono registrati fin dalle prime ore della giornata, ben prima dell’inizio della protesta, a causa del presidio dei lavoratori Amiu che ha mandato in tilt il traffico in tutta la zona, con pesantissime ripercussioni tra Marassi, Staglieno e Molassana. Ecco, di seguito, le modalità dello sciopero:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Servizio di trasporto provinciale

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 11.45 alle ore 15.15.

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

Il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

