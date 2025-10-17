Genova, truffa 40mila euro ad un’anziana: denunciato un uomo

Genova – Un’altra truffa ai danni di un’anziana a Genova. Questa volta, però, un controllo svolto dagli agenti della polizia locale ha fatto rientrare la situazione nel giro di poche ore, riconsegnando la refurtiva alla legittima proprietaria.

É accaduto ieri, dopo che un uomo di circa 40 anni è stato fermato a Milano per un controllo. Con sé aveva un sacchetto contenente gioielli e oggetti preziosi per un valore di circa 40mila euro, dei quali non ha saputo spiegare la provenienza.

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso di risalire alla truffa, avvenuta ai danni di un’anziana genovese poche ore prima. La merce è stata sequestrata e restituita alla donna.

L’uomo, invece, è stato denunciato: dovrà rispondere delle accuse di truffa aggravata e di ricettazione.

