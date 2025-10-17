Pra’, semafori in tilt e disagi alla viabilità

Genova – Ancora semafori in tilt in città. Questa volta il guasto riguarda gli impianti di via Pra’ e via Ungaretti che sono spenti dalle 6 di questa mattina.

In corso l’intervento di ripristino ma la polizia locale ha inviato un messaggio per segnalare la problematica e raccomandare la massima prudenza alla guida a chi percorre il tratto di viabilità.