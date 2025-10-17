venerdì 17 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaMeteo Liguria, tempo prevalentemente stabile sino a domenica
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, tempo prevalentemente stabile sino a domenica

Redazione Liguria
0

meteo Liguria venerdì 17 ottobre 2025Proseguirà ancora per il fine settimana in arrivo il periodo di tempo nel complesso stabile e soleggiato e con temperature ancora miti. Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, infatti, pur indebolendosi continua ancora a proteggere il Nord Italia e la Liguria dall’arrivo di perturbazioni di origine atlantica.
Il tempo resterà abbastanza stabile almeno sino a domenica 19 ottobre con qualche possibile annuvolamento, ma senza pioggia.
Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro Meteo Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025:
In mattinata possibili foschie e qualche nube addossata ai versanti padani centro-occidentali senza conseguenze, sereno sul resto della regione.
Nel pomeriggio qualche addensamento tra il Savonese di ponente e l’Imperiese sempre senza piogge, soleggiato sul resto della Liguria.
Venti moderati da nord al mattino, in indebolimento fino a deboli variabili nel pomeriggio.
Mare quasi calmo o poco mosso.
Temperature minime in calo, massime stazionarie o in contenuto calo lungo le coste
Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+16°C e massime tra +19°C/+21°C.
Nell’interno previste temperature minime tra +1°C/+10°C e massime tra +14°C/+18°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
carcere cella sbarre

Emergenza carceri in Liguria, botta e risposta tra Balleari e PD

Cronaca
ponte morandi tramonto

Processo Ponte Morandi, Possetti: si tenta di minimizzare le accuse

Cronaca
Nada Cella omicidio Chiavari

Omicidio di Chiavari, oggi la deposizione di Marco Soracco

Cronaca
Autobus Amt 35 Genova

Genova, domani scatta lo sciopero di Amt: orari e modalità

Cronaca