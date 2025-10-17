Meteo Liguria, tempo prevalentemente stabile sino a domenica

Proseguirà ancora per il fine settimana in arrivo il periodo di tempo nel complesso stabile e soleggiato e con temperature ancora miti. Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, infatti, pur indebolendosi continua ancora a proteggere il Nord Italia e la Liguria dall’arrivo di perturbazioni di origine atlantica.

Il tempo resterà abbastanza stabile almeno sino a domenica 19 ottobre con qualche possibile annuvolamento, ma senza pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro Meteo Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025:

In mattinata possibili foschie e qualche nube addossata ai versanti padani centro-occidentali senza conseguenze, sereno sul resto della regione.

Nel pomeriggio qualche addensamento tra il Savonese di ponente e l’Imperiese sempre senza piogge, soleggiato sul resto della Liguria.

Venti moderati da nord al mattino, in indebolimento fino a deboli variabili nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature minime in calo, massime stazionarie o in contenuto calo lungo le coste

Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+16°C e massime tra +19°C/+21°C.

Nell’interno previste temperature minime tra +1°C/+10°C e massime tra +14°C/+18°C.