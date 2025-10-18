Autostrade, incidente e cantieri: sabato di traffico in tilt in A10

Liguria – É un sabato mattina di code e disagi alla circolazione quello vissuto questa mattina lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia a causa di un sinistro stradale e di alcuni lavori che hanno creato non pochi problemi alle tante persone che si sono messe in viaggio in queste ore.

La situazione più critica si è vissuta nel tratto compreso tra Finale Ligure e Orco Feglino, nella carreggiata che viaggia in direzione ponente. Qui si è verificato un incidente che ha causato il ferimento di due persone, trasportate all’ospedale in codice giallo. Le ripercussioni sul traffico sono state molto pesanti, con la coda che ha raggiunto una lunghezza di circa 6 chilometri.

Sono 4 i chilometri di coda che si registrano nella direzione opposta, nel tratto compreso tra Savona e Celle Ligure: in questo caso, la causa sono i restringimenti di carreggiata presenti sulla tratta.

