Genova, maxi sequestro di prodotti contraffatti nel Centro Storico

Genova – Prodotti contraffatti e senza marchi di sicurezza e potenzialmente pericolosi per la salute. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione e mezzo di prodotti “da fumo” e prodotti con marchio contraffatto nel corso di un blitz nel centro storico genovese.

Con una intuizione dei finanzieri del Comando Provinciale di Genova che, nell’ambito di un

ordinario controllo in materia di polizia economico finanziaria presso un negozio di vendita di prodotti di bigiotteria ed articoli per la casa, gli operatori hanno subito capito di essere davanti a una realtà diversa da quella attesa.

All’interno dell’attività è stata riscontrata la vendita al pubblico di articoli da fumo (cartine, sigarette, filtri) privi del previsto contrassegno dei Monopoli di Stato e, conseguentemente, non assoggettati alla prevista imposta di consumo. Da una ricerca più approfondita nei locali adiacenti al punto vendita, sono stati, altresì, rinvenuti ulteriori prodotti contraffatti.

Complessivamente, sono stati sequestrati circa un milione e mezzo tra prodotti e accessori da fumo che sarebbero serviti per il confezionamento di sigarette, nonché 150 pezzi tra borse, occhiali e mascherine di stoffa riportanti i loghi contraffatti di note case di moda.

La titolare della ditta individuale ed il coniuge, per i quali tuttavia vige la presunzione di innocenza e la cui responsabilità penale sarà accertata solo in caso di giudizio definitivo di condanna sono stati deferiti, in concorso, alla locale Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di sottrazione all’accertamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, per i reati di contraffazione e ricettazione con il conseguente sequestro della merce rinvenuta.