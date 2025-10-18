Meteo Liguria, week end con nuvole in aumento, lunedì pioggia

Campo di alta pressione che va indebolendosi sul Mediterraneo ma riesce ancora a proteggere il Nord Italia e la Liguria dall’arrivo di perturbazioni di origine atlantica. Fine settimana ancora all’insegna del tempo stabile, prevalentemente soleggiato ma con l’arrivo sempre più intenso di nuvole che non dovrebbero essere accompagnate da pioggia che, invece, potrebbe tornare con l’inizio della prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 18 ottobre 2025:

Nubi sparse saranno presenti tra Imperiese e Savonese centro-occidentale dove non si esclude qualche goccia di pioggia.

Gli annuvolamenti tenderanno comunque ad attenuarsi nell’arco della giornata.

Sui restanti settori regionali tempo in prevalenza soleggiato a parte qualche nube pomeridiana nelle zone interne, in dissolvimento in serata.

Venti deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in ulteriore lieve calo

Sulla costa previste temperature minime tra +11°C/+15°C e massime tra +18°C/+20°C.

Nell’interno previste temperature minime tra +0°C/+8°C e massime tra +12°C/+16°C.