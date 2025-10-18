Scontri tra tifoserie di Entella e Sampdoria, indagini della DIGOS

Chiavari (Genova) – Indagini in corso da parte della DIGOS a seguito di alcuni tafferugli avvenuti prima e dopo il derby ligure tra Virtus Entella e Sampdoria, disputata ieri allo stadio Comunale di Chiavari e terminata con il risultato di 3-1 in favore dei padroni di casa.

Nel corso del pre-partita si è verificato un diverbio tra alcuni tifosi biancoazzurri e altri blucerchiati, sfociato in una vera e propria rissa con calci e pugni che ha coinvolto diverse persone.

Al termine del match, invece, alcuni sostenitori ospiti si sono staccati dal gruppo più numeroso che attendeva di lasciare la zona dell’impianto sportivo e si sono spostati a piedi nei pressi di un locale frequentato dai sostenitori della squadra di casa, danneggiandone l’ingresso.

La situazione è rientrata sotto controllo solo a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine. Già dalle ore successive all’accaduto sono iniziate le indagini da parte della DIGOS, che sta cercando di visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare le persone coinvolte. All’esito saranno istruiti dalla Divisione Anticrimine i conseguenti procedimenti volti all’adozione del DASPO.

