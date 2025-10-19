domenica 19 Ottobre 2025
Genova, grave incidente sulla strada per Bargagli, feriti due motociclisti

Redazione Liguria
Elicottero dei Vigili del Fuoco

Genova – Sono ricoverati all’ospedale San Martino i due motociclisti che si sono scontrati questa mattina, intorno all’ora di pranzo, lungo la strada statale 45 nell’immediato entroterra genovese.
Per cause ancora da chiarire i due, a bordo di due potenti moto, si sono scontrati finendo rovinosamente a terra e sono stati soccorsi prima da passanti in auto che si sono fermati e poi dal personale del 118 e dell’ambulanza della Croce Rossa di Davagna e trasportati con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco in ospedale.
Le loro condizioni, infatti, sono apparse gravi e si è deciso di far intervenire il mezzo aereo per un più rapido trasferimento al pronto soccorso.
Fortunatamente i medici non hanno riscontrato lesioni e ferite preoccupanti ed hanno attribuito il codice giallo (intermedio) e disposto il ricovero in osservazione ed in attesa di ulteriori accertamenti diagnostici.
Sul posto dell’incidente il traffico è andato ko e la strada è rimasta chiusa per il tempo de soccorsi e della bonifica.
I carabinieri stanno raccogliendo gli elementi utili alla ricostruzione di quanto avvenuto e a stabilire le responsabilità di quanto avvenuto.
Intanto tornano ad infiammare le polemiche sulla carenza di controlli sulla strada statale 45 che, specie nei fine settimana, si trasforma in una vera e propria pista per moto che sfrecciano a velocità elevata con il rischio di gravi incidenti anche per chi procede invece nel rispetto delle regole.

