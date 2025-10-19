Montalto Carpasio, incidente al Rally di Sanremo, grave un pilota

Montalto Carpasio (Imperia) – Si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Jacopo Bergamin, pilota da rally della Valdagno che, ieri sera, poco prima delle 22 ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed è uscito di strada nel tratto tra Carpasio e Montalto.

Nell’impatto avrebbe riportato diverse ferite e dopo l’intervento della Croce Rossa di Imperia, il medico di gara ha chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo in funzione di eli-ambulanza per il trasporto urgente in ospedale.

Al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona, Bergamin è stato medicato e sottoposto a diversi esami che avrebbero escluso lesioni tali da metterne in pericolo la vita e traumi dalle conseguenze permanenti. La prognosi è stata sciolta e nelle prossime ore verrà diffuso un nuovo bollettino medico.

Molte le polemiche dopo l’ennesimo incidente dopo quelli della giornata di ieri con altri due piloti alle prese con uscite di strada e ferite più o meno gravi.