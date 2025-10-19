Meteo Liguria, nuvolosità in aumento in giornata, lunedì pioggia

Dopo un lungo periodo di tempo tutto sommato stabile, inizia a cambiare il profilo meteo sulla Liguria con il campo di alta pressione anticiclonica presente sul Mediterraneo per gran parte del mese di ottobre che si ritira lentamente aprendo le porte alle perturbazioni di origine atlantica. Già nella serata di oggi è atteso un aumento della nuvolosità e la prossima settimana inizierà con un brusco peggioramento delle condizioni meteo ed il ritorno della pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 19 ottobre 2025:

Nella prima parte della mattinata, cieli che si presenteranno sereni o, al più, disturbati da sottili velature, eccezion fatta per qualche nube bassa sui versanti padani intorno all’alba. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un progressivo incremento della copertura nuvolosa, dapprima di tipo medio-alto e poi di stampo marittimo, ad iniziare dal settore centro-occidentale.

Nel corso della serata, non sono esclusi locali pioviggini o brevi piovaschi in prossimità dei rilievi sul centro-ponente.

Venti al mattino, deboli da Nord, ma con rinforzi fino a moderati tra Genova e Capo Mele. Nel corso della giornata, tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità perlopiù debole.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo.

Sulla costa previste temperature minime tra +11°C/+16°C e massime tra +18°C/+22°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+9°C e massime tra +12°C/+17°C.