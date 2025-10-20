Autostrade, camion si schianta in A10: un ferito, soccorsi sul posto

Arenzano (Genova) – Un incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi lungo l’Autostrada A10, nel tratto compreso tra il casello di Varazze e quello di Arenzano, in direzione levante.

Secondo quanto ricostruito, un camionista avrebbe perso il controllo del suo mezzo pesante in prossimità dell’ingresso in una piazzola di sosta, andandosi a schiantare contro alcuni veicoli fermi.

Nell’impatto l’unica persona a rimanere ferita è stata proprio quella alla guida del camion, che ha riportato alcuni traumi e contusioni ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto. Oltre a loro, presenti sul luogo del sinistro stradale anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Soltanto limitate le ripercussioni sul traffico, che invece è fortemente rallentato – sempre nella carreggiata dell’A10 che viaggia verso Genova – ne tratto compreso tra Finale Ligure e Spotorno, dove i lavori presenti stanno causando 5 chilometri di coda.

