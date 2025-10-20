Genova, ancora rifiuti ingombranti abbandonati a Pra’: proteste dei residenti

Genova – Mentre va avanti l’emergenza rifiuti con bidoni stracolmi in diversi quartieri del capoluogo, non si fermano purtroppo nemmeno le segnalazioni di rifiuti ingombranti abbandonati in strada.

L’ultimo episodio in ordine di tempo avviene sulle alture del quartiere genovese di Pra’, nel ponente, dove le immagini mostrano delle reti di un letto, delle assi di legno e addirittura un divano capovolto e abbandonato sul marciapiede.

Episodi come questi accendono ancora più la polemica tra i residenti delle zone maggiormente colpite, che si dividono tra chi chiede risposte più efficaci da parte delle autorità e chi sottolinea lo scarsissimo senso civico da parte dei cittadini responsabili di fatti come questo.

L’abbandono di rifiuti ingombranti sul marciapiede causa spesso pesanti problematiche alle persone in sedia a rotelle o con passeggini che si trovano davanti a loro ostacoli talvolta difficili da superare.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]