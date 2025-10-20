lunedì 20 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, ancora rifiuti ingombranti abbandonati a Pra': proteste dei residenti
Notizie LiguriaGenovaCronacaPrà

Genova, ancora rifiuti ingombranti abbandonati a Pra’: proteste dei residenti

Redazione Liguria
0

Rifiuti ingombranti abbandonati Pra'Genova – Mentre va avanti l’emergenza rifiuti con bidoni stracolmi in diversi quartieri del capoluogo, non si fermano purtroppo nemmeno le segnalazioni di rifiuti ingombranti abbandonati in strada.
L’ultimo episodio in ordine di tempo avviene sulle alture del quartiere genovese di Pra’, nel ponente, dove le immagini mostrano delle reti di un letto, delle assi di legno e addirittura un divano capovolto e abbandonato sul marciapiede.
Episodi come questi accendono ancora più la polemica tra i residenti delle zone maggiormente colpite, che si dividono tra chi chiede risposte più efficaci da parte delle autorità e chi sottolinea lo scarsissimo senso civico da parte dei cittadini responsabili di fatti come questo.
L’abbandono di rifiuti ingombranti sul marciapiede causa spesso pesanti problematiche alle persone in sedia a rotelle o con passeggini che si trovano davanti a loro ostacoli talvolta difficili da superare.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Metropolitana Genova nuovo treno

Genova, altre quattro serate di chiusura della metropolitana

Cronaca
carabinieri auto

Rapallo, arrestato un uomo ricercato per un tentato omicidio a Parigi

Cronaca
elicottero Grifo 118 Liguria

Ventimiglia, giovane investita da un’auto: è in gravi condizioni

Cronaca
cinghiali via Biga

Genova, ancora cinghiali a spasso in città: segnalati a Quarto

Cronaca