Meteo Liguria, cambia il tempo, in arrivo pioggia e freddo

Il tempo cambia decisamente passo in Liguria con l’arrivo della prima perturbazione autunnale accompagnata da piogge intense anche a carattere temporalesco e locali criticità derivanti dai quantitativi precipitativi anche elevati.

La settimana proseguirà con tempo prevalentemente nuvoloso e ancora piogge sparse ma senza particolare intensità che ci porteranno ad un clima decisamente autunnale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 20 ottobre 2025:

Le prime precipitazioni hanno già interessato la Liguria nella nottata e al mattino sono attese precipitazioni sul Genovesato, con piogge anche moderate ma intermittenti e localizzate. Aumento della copertura nuvolosa su tutti i settori.

A partire dalla mattinata rovesci intensi andranno ad interessare i versanti marittimi dell’Imperiese con quantitativi precipitativi localmente elevati entro il tardo pomeriggio e possibili criticità di tipo idraulico.

Fenomeni sparsi sul Centro-Levante in intensificazione pomeridiana e serale, specialmente tra la città di Genova e il Tigullio centro-orientale.

In questa seconda fase saranno possibili locali allagamenti e l’ingrossamento dei rii minori, nei bacini interessati dalle precipitazioni più intense.

Piogge deboli o al più moderate sul Savonese e sui versanti padani, in esaurimento progressivo nel corso della serata.

Fenomeni intensi andranno ad interessare lo Spezzino in serata e prima parte della nottata ma con evoluzione verso Est.

Venti moderati dai quadranti meridionali sul Centro-Levante e sull’Imperiese; Rafficati dai quadranti settentrionali sul Savonese costiero, con rinforzi in serata.

Mare poco mosso o mosso tra mattinata e primo pomeriggio. In rapido aumento nel corso del pomeriggio con mari molto mossi o agitati in serata ( onda da Sud-Ovest, periodo: 5-6 sec.)

Temperature minime in leggero aumento, specialmente in quota . Calo sensibile nei valori massimi, sia in costa che nelle aree dell’entroterra.

Sulla costa previste temperature minime tra +11°C/+16°C e massime tra +15°C/+21°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +2°C/+11°C e massime tra +9°C/+16°C.