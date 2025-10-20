lunedì 20 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaMeteo Liguria, cambia il tempo, in arrivo pioggia e freddo
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, cambia il tempo, in arrivo pioggia e freddo

Redazione Liguria
0

meteo Liguria lunedì 20 ottobre 2025Il tempo cambia decisamente passo in Liguria con l’arrivo della prima perturbazione autunnale accompagnata da piogge intense anche a carattere temporalesco e locali criticità derivanti dai quantitativi precipitativi anche elevati.
La settimana proseguirà con tempo prevalentemente nuvoloso e ancora piogge sparse ma senza particolare intensità che ci porteranno ad un clima decisamente autunnale.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 20 ottobre 2025:
Le prime precipitazioni hanno già interessato la Liguria nella nottata e al mattino sono attese precipitazioni sul Genovesato, con piogge anche moderate ma intermittenti e localizzate. Aumento della copertura nuvolosa su tutti i settori.
A partire dalla mattinata rovesci intensi andranno ad interessare i versanti marittimi dell’Imperiese con quantitativi precipitativi localmente elevati entro il tardo pomeriggio e possibili criticità di tipo idraulico.
Fenomeni sparsi sul Centro-Levante in intensificazione pomeridiana e serale, specialmente tra la città di Genova e il Tigullio centro-orientale.
In questa seconda fase saranno possibili locali allagamenti e l’ingrossamento dei rii minori, nei bacini interessati dalle precipitazioni più intense.
Piogge deboli o al più moderate sul Savonese e sui versanti padani, in esaurimento progressivo nel corso della serata.
Fenomeni intensi andranno ad interessare lo Spezzino in serata e prima parte della nottata ma con evoluzione verso Est.
Venti moderati dai quadranti meridionali sul Centro-Levante e sull’Imperiese; Rafficati dai quadranti settentrionali sul Savonese costiero, con rinforzi in serata.
Mare poco mosso o mosso tra mattinata e primo pomeriggio. In rapido aumento nel corso del pomeriggio con mari molto mossi o agitati in serata ( onda da Sud-Ovest, periodo: 5-6 sec.)
Temperature minime in leggero aumento, specialmente in quota . Calo sensibile nei valori massimi, sia in costa che nelle aree dell’entroterra.
Sulla costa previste temperature minime tra +11°C/+16°C e massime tra +15°C/+21°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +2°C/+11°C e massime tra +9°C/+16°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
medici, chirurgia, operazione, intervento chirurgico

La Spezia, Tenente di Vascello muore in incidente stradale, gli organi...

Cronaca
cani caccia giubbino

Imperia, boom di cani da caccia feriti e uccisi da cinghiali...

Cronaca
nuvole

Maltempo in arrivo sulla Liguria

Cronaca

Genova, grave incidente sulla strada per Bargagli, feriti due motociclisti

Cronaca