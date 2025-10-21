Cambio ora 2025: nel weekend si spostano le lancette dell’orologio

Liguria – Avverrà questo weekend l’atteso spostamento delle lancette dell’orologio. Come ogni autunno, torna l’ora solare e il conseguente spostamento delle lancette indietro di sessanta minuti: l’ora cambierà nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre, quando alle ore 2:59 le lancette torneranno indietro di un’ora.

Il risultato sarà quello di poter “dormire un’ora in più” nella notte tra questo sabato e domenica, oltre che di poter godere di più luce al mattino e al tempo stesso veder tramontare il sole in anticipo nel pomeriggio a partire da domenica.

Gli smartphone, i computer e tutti i dispositivi tecnologici aggiorneranno automaticamente l’orario corretto, mentre l’orario degli orologi analogici dovrà essere modificato manualmente.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]