martedì 21 Ottobre 2025
Cambio ora 2025: nel weekend si spostano le lancette dell’orologio

Redazione Liguria
0

ora solare, orologio lancette indietroLiguria – Avverrà questo weekend l’atteso spostamento delle lancette dell’orologio. Come ogni autunno, torna l’ora solare e il conseguente spostamento delle lancette indietro di sessanta minuti: l’ora cambierà nella notte tra sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre, quando alle ore 2:59 le lancette torneranno indietro di un’ora.
Il risultato sarà quello di poter “dormire un’ora in più” nella notte tra questo sabato e domenica, oltre che di poter godere di più luce al mattino e al tempo stesso veder tramontare il sole in anticipo nel pomeriggio a partire da domenica.
Gli smartphone, i computer e tutti i dispositivi tecnologici aggiorneranno automaticamente l’orario corretto, mentre l’orario degli orologi analogici dovrà essere modificato manualmente.
