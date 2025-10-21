Genova, incidente per un bus a San Fruttuoso: diversi feriti

Genova – Un incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo nel quartiere genovese di San Fruttuoso, dove un autobus della linea 18 che stava percorrendo via Giovanni Torti ha frenato bruscamente causando il ferimento di alcuni passeggeri.

Particolare apprensione hanno generato le condizioni di una donna in gravidanza e di un anziano, che sono stati trasportati all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente, nonostante lo spavento, non sarebbero rimasti feriti in maniera grave.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno gestito il traffico che si è creato nella zona ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento rimane da chiarire il motivo della brusca frenata da parte del mezzo pubblico, ma dalle prime informazioni si escluderebbe il coinvolgimento di un altro veicoli nel sinistro stradale.

