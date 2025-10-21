Genova, pedone investito in via Assarotti: trasportato all’ospedale

Genova – Un altro pedone investito mentre attraversava la strada nel capoluogo. L’ultimo investimento di un lungo elenco è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Assarotti, dove un uomo è stato travolto da una moto venendo sbalzato sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Galliera.

Oltre all’ambulanza, sul luogo del sinistro stradale è giusta anche la polizia locale che ha effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e ha gestito il traffico che si è inevitabilmente creato nella zona. Rimane da chiarire se il pedone stesse attraversando o meno in prossimità delle strisce pedonali.

