martedì 21 Ottobre 2025
Meteo Liguria, la perturbazione si sposta ma resta l’instabilità

Redazione Liguria
0

meteo Liguria 21 ottobre 2025Correnti correnti umide meridionali continuano ad interessare il Mediterraneo Centro-Occidentale e nella Liguria sono attese giornate uggiose e possibili fasi piovose nel corso della settimana.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 21 ottobre 2025:
La perturbazione che ha colpito la nostra regione nella giornata di ieri si è spostata nella notte verso lo spezzino con rovesci anche intensi e qualche colpo di tuono fino all’alba; Talvolta in mattinata saranno possibili deboli piovaschi localizzati sul Levante regionale. Atteso un parziale miglioramento sul Centro-Ponente con cieli che però rimarranno molto nuvolosi per mezzo di nuvolosità medio-alta stratificata.
Qualche locale schiarita sarà possibile nelle ore pomeridiane e in quelle serali.
Venti moderati dai quadranti settentrionali in mattinata con locali rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovesato; Rotazione ai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio. Possibili rinforzi di Libeccio in serata al largo.
Mare molto mosso o localmente agitato tra nottata e prima mattinata con onda di Libeccio.
Mosso o molto mosso tra tarda mattinata e serata.
Temperature minime stazionarie. Massime in aumento, specialmente sui versanti marittimi.
Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+16°C e massime tra +17°C/+21°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +0°C/+10°C e massime tra +10°C/+18°C.

