martedì 21 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaSanremo, Istituto Ruffini-Aicardi chiuso per infiltrazioni d'acqua
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Sanremo, Istituto Ruffini-Aicardi chiuso per infiltrazioni d’acqua

Redazione Liguria
0

Cantiere cartelliSanremo (Imperia) – Resterà chiuso anche oggi l’istituto IIS Ruffini-Aicardi in cui alcune aule si sono allagate a seguito delle infiltrazioni d’acqua piovana a seguito dei lavori di rifacimento del tetto del Mercato dei fiori.
Nel corso della giornata interverranno tecnici e operati per mettere in sicurezza la copertura rispetto a possibili precipitazioni temporalesche e poi verrà bonificata la parte interna con probabile ritinteggiatura delle aule.
Con una apposita decisione della dirigenza l’istituto è stato chiuso per la giornata di oggi proprio per consentire i lavori.
Disagi per gli studenti e per i genitori che sono impegnati al lavoro e dovranno seguire i figli o trovare una sistemazione diversa.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Ferramenta Morassutti Genova

Ferramenta Morassutti, docufilm sull’azienda ricorda anche Genova

Cronaca
carabinieri generica

Vado Ligure, cadavere in casa, indagini in corso

Cronaca
Pronto soccorso Galliera

Genova, accoltellato in via del Campo, critiche le condizioni del ferito

Cronaca
Quezzi volpe malata salvata

Quezzi, volpe malata si rifugia in un capanno, salvata

Cronaca