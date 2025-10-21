Sanremo, Istituto Ruffini-Aicardi chiuso per infiltrazioni d’acqua

Sanremo (Imperia) – Resterà chiuso anche oggi l’istituto IIS Ruffini-Aicardi in cui alcune aule si sono allagate a seguito delle infiltrazioni d’acqua piovana a seguito dei lavori di rifacimento del tetto del Mercato dei fiori.

Nel corso della giornata interverranno tecnici e operati per mettere in sicurezza la copertura rispetto a possibili precipitazioni temporalesche e poi verrà bonificata la parte interna con probabile ritinteggiatura delle aule.

Con una apposita decisione della dirigenza l’istituto è stato chiuso per la giornata di oggi proprio per consentire i lavori.

Disagi per gli studenti e per i genitori che sono impegnati al lavoro e dovranno seguire i figli o trovare una sistemazione diversa.