Amt, le nuove tariffe: sale l’abbonamento annuale, corse gratis notte e domenica

Genova – Nel corso dell’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Tursi con i vertici di Amt, sono state presentate alcune modifiche sul piano tariffario che entreranno in vigore a partire da novembre. L’obiettivo è quello di avere un aumento di ricavi di circa 10 milioni di euro, considerato indispensabile per andare parzialmente a ripianare il buco di bilancio dell’azienda.

Le principali novità riguardano l’aumento del costo dell’abbonamento intero integrato (urbano ed extraurbano) sale da 295 euro a 395 euro, mentre rimangono le agevolazioni per gli Isee inferiori ai 12mila euro. Inoltre, sarà possibile sottoscrivere abbonamenti separati per la linea urbana e quella extraurbana al costo di 350 euro.

Novità anche per la gratuità, inserita dalla precedente Giunta negli ultimi anni e che ora verrà ridimensionata proprio per esigenze di bilancio. Continueranno a viaggiare gratis gli Under 14, mentre non potranno più farlo gli Over 70 con Isee superiore a 13mila euro.

Viene fermata, invece, la gratuità della metropolitana e degli impianti verticali che riguardava i residenti nella Città Metropolitana in possesso di un regolare CityPass. Sempre per quanto riguarda gli impianti verticali è stato introdotto un abbonamento al costo di 160 euro riservato solo ai residenti della Città Metropolitana.

Al fine di favorire il trasporto pubblico nelle ore notturne e nel fine settimana, viene introdotta una nuova sperimentazione di gratuità che riguarderà da vicino soprattutto i giovani. I possessori di CityPass potranno viaggiare gratuitamente su tutta la rete Amt dalle ore 22:00 alle 5:00 del mattino seguente e per tutta la giornata della domenica.

Rimangono invariati, invece, i costi per quanto riguarda i singoli biglietti, i titoli di viaggio settimanali e quelli mensili.

