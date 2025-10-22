Fastweb down a macchia di leopardo a Genova, utenti inferociti

Genova – Fastweb in down in alcune zone della città. Clienti inferociti e difficoltà di accesso al servizio clienti per avere informazioni anche per aziende che rischiano dii avere pesanti conseguenze per l’improvviso guasto che sta bloccando linee telefoniche e connessioni web anche in fibra.

A dare conferma del Fastweb down è il sito Dowdetector che registra le segnalazioni dei clienti di diverse zone della città.

Le comunicazioni ufficiali parlano di “disservizio temporaneo” ma è almeno da questa mattina che la rete non funziona o si attiva a macchia di leopardo per pochi minuti per poi ricadere.

“I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile” ripete Fastweb ma il servizio clienti è in tilt al 192.193 e non c’è modo di raggiungere qualcuno che possa dare delle risposte.

Inoltre componendo altri numeri segnalati sulla pagina “contatti” del sito, scattano risponditori automatici che poi si interrompono o interrompono la chiamata.

Fastweb ha segnalato che il disservizio riguarda sia la telefonia mobile che le linee fisse e la Rete del Web con connessioni “morte” da questa mattina.