mercoledì 22 Ottobre 2025
Fastweb down a macchia di leopardo a Genova, utenti inferociti

Redazione Liguria
FastwebGenova – Fastweb in down in alcune zone della città. Clienti inferociti e difficoltà di accesso al servizio clienti per avere informazioni anche per aziende che rischiano dii avere pesanti conseguenze per l’improvviso guasto che sta bloccando linee telefoniche e connessioni web anche in fibra.
A dare conferma del Fastweb down è il sito Dowdetector che registra le segnalazioni dei clienti di diverse zone della città.
Le comunicazioni ufficiali parlano di “disservizio temporaneo” ma è almeno da questa mattina che la rete non funziona o si attiva a macchia di leopardo per pochi minuti per poi ricadere.
“I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile” ripete Fastweb ma il servizio clienti è in tilt al 192.193 e non c’è modo di raggiungere qualcuno che possa dare delle risposte.
Inoltre componendo altri numeri segnalati sulla pagina “contatti” del sito, scattano risponditori automatici che poi si interrompono o interrompono la chiamata.
Fastweb ha segnalato che il disservizio riguarda sia la telefonia mobile che le linee fisse e la Rete del Web con connessioni “morte” da questa mattina.

