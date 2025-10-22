Genova, spazio dei giardini di Brignole intitolato a Gino Strada: c’è l’ok del consiglio comunale

Genova – Nella seduta del consiglio comunale che si è svolta ieri, è stata approvata la mozione presentata dalla consigliera del Pd Vittoria Canessa Cerchi e da tutti i Consiglieri del gruppo consiliare Partito Democratico volta ad intitolare una porzione dei giardini di Brignole a Gino Strada.

In merito a questa proposta sono stati presentati anche due emendamenti: il primo di Avs, che sottolinea la possibilità di individuare altri luoghi per l’intitolazione qualora non si riuscisse a procedere con il primo luogo indicato, il secondo di Noi Moderati che impegna la Giunta a richiedere una deroga al Ministero, visto che le intitolazioni per legge si ottengono solamente dopo almeno dieci anni dalla morte.

Dopo l’accettazione dei due emendamenti, la mozione è stata approvata grazie ai voti della maggioranza e quelli di Noi Moderati, 24 in totale. Astenuti, invece, Forza Italia e Fratelli d’Italia, “presente e non votante” la Lega.

