mercoledì 22 Ottobre 2025
Maltempo Liguria, domani allerta arancione: l’elenco delle scuole chiuse

Redazione Liguria
0

scuola banchi studentiLiguria – Nella giornata di domani la Liguria tornerà ad essere interessata da un’intensa fase di maltempo con l’Allerta Meteo per Temporali che riguarderà tutta la regione: il ponente (settori A e D) sarà interessato dall’allerta gialla, il centro-levante dall’allerta arancione (settori B, C ed E).
Per questo motivo, sono diversi i comuni che in queste ore stanno decidendo sulla chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre. Non sono previste chiusure in provincia di Imperia, interessata interamente solo dall’allerta gialla. L’elenco in aggiornamento:

PROVINCIA DI IMPERIA

Non sono previste chiusure

PROVINCIA DI SAVONA

– Albissola Marina
– Albisola Superiore
– Bergeggi
– Celle Ligure
– Stella
– Vado Ligure
– Varazze

PROVINCIA DI GENOVA

– Arenzano
– Bargagli
– Borzonasca
– Campomorone
– Casarza Ligure
– Castiglione Chiavarese
– Ceranesi
– Chiavari
– Cogoleto
– Davagna
– Lavagna
– Mezzanego
– Moconesi
– Pieve Ligure
– Recco
– Santa Margherita Ligure
– Sestri Levante
– Sori

PROVINCIA DI LA SPEZIA

– Ameglia
– Arcola
– Borghetto di Vara
– Brugnato
– Deiva Marina
– Follo
– La Spezia
– Lerici
– Santo Stefano di Magra
– Sarzana
– Sesta Godano

