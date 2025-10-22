Maltempo Liguria, domani avviso per vento di burrasca: le misure

Genova – Una nuova perturbazione interesserà la Liguria nella giornata di domani. Arpal ha emanato l’Allerta Meteo Gialla per i settori di ponente (A e D) e l’Allerta Meteo Arancione per i settori del centro-levante (B, C ed E).
Oltre a piogge anche intense, temporali e una forte mareggiata, a Genova la Protezione Civile ha emanato un avviso per venti di burrasca forte per tutta la giornata di domani.
Entreranno così in vigore le ordinanze n.09/2016 e n.60/2016 che prevedono il divieto di transito lungo la Sopraelevata per i veicoli a due ruote, per i furgonati e i telonati e la chiusura al pubblico di Giardini, parchi e cimiteri.
