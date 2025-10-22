mercoledì 22 Ottobre 2025
Maltempo Liguria, giovedì e venerdì mareggiata intesa: ecco le misure

Redazione Liguria
mareggiata, onda, scogliera BonassolaGenova – Ritorna il maltempo in Liguria con una nuova perturbazione che interesserà la regione, soprattutto i settori centro-orientali, a partire dalla mattinata di domani e fino a tutto il proseguo della giornata. Proprio domani mattina scatterà l’Allerta Meteo Temporali (clicca qui per saperne di più).
Oltre alle forti piogge e ai temporali che interesseranno le coste e l’entroterra, a Genova la Protezione Civile ha emanato anche un avviso per mareggiata intensa che riguarderà le giornate di giovedì e di venerdì.
Questo fa entrare in vigore nel capoluogo l’ordinanza n.09/2017 che prevede di non sostare su litorali, strade costiere, moli e pontini; il divieto di balneazione e utilizzo di imbarcazioni; l’obbligo di mettere in sicurezza tutto ciò che può essere travolto e arrecare danno.
