Genova, controlli della polizia stradale: due ubriachi alla guida e uno con patente falsa

Genova – Aumentano i controlli da parte degli agenti della polizia stradale che nelle ultime sere si sono concentrati con particolare attenzione sulle strade del ponente genovese, fermando due due persone alla guida in stato di ebrezza. Una di loro è risultata essere in possesso di una patente falsa.

Il primo caso è avvenuto sul lungomare di Pegli, quando gli agenti hanno visto una vettura procedere ad alta velocità e l’hanno fermata. Alla guida un uomo che, dopo i primi accertamenti, è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 1,73g/l, più del triplo di quanto consentito per legge.

Nella notte tra martedì e mercoledì, invece, una pattuglia ha intercettato una macchina zigzagare continuamente tra le strade di Sampierdarena. Dopo averla fermata, è risultato che il guidatore fosse in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche e avesse con sé una patente falsa: il documento mostrato, infatti, risultava essere stato rubato in bianco da un ufficio della Motorizzazione Civile. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per falso e ricettazione.

