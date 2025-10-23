Osiglia, si ferisce con la motosega: trasportato in codice rosso all’ospedale

Osiglia (Savona) – Si trova ricoverato all’ospedale San Martino di Genova l’uomo di circa 35 anni che ieri nel tardo pomeriggio è rimasto ferito in maniera grave mentre utilizzava una motosega in un terreno ad Osiglia, sulle alture di Savona.

L’allarme è scattato in località Barberis e sul posto sono inizialmente intervenuti i sanitari del 118, che per velocizzare le operazioni di soccorso hanno richiesto l’intervento dell’elicottero.

L’uomo è stato stabilizzato, caricato a bordo e trasportato in codice rosso all’ospedale genovese di San Martino. Le sue condizioni sono apparse serie fin da subito soprattutto a causa di una ferita all’occhio che ha causato un’importante fuoriuscita di sangue, ma nel corso del trasporto all’ospedale il ferito non avrebbe mai perso conoscenza.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro dell’Asl 2, rimane da chiarire la dinamica di quanto successo.

