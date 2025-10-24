Autostrade, stasera al via i lavori sull’allacciamento A7/A12: le modifiche

Genova – Sarà un weekend caratterizzato da possibili disagi e modifiche alla circolazione lungo il nodo autostradale genovese, in particolare per i lavori previsti sul viadotto Geminiani lungo l’allacciamento tra l’A12 e l’A7. I cantieri inizieranno questa sera alle ore 20:00 e proseguiranno fino a domenica mattina.
“Dalle ore 20:00 alle ore 21:00 di venerdì 24 ottobre – si legge nella nota – riduzione a una corsia nel tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano;
-dalle ore 21:00 di venerdì 24 ottobre alle ore 11:00 di sabato 25 ottobre, chiusura del tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano, per consentire l’esecuzione di attività che per specifiche ragioni tecniche richiedono l’assenza di traffico;
-dalle ore 11:00 di sabato 25 ottobre il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova Sestri-Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano, tornerà transitabile su una corsia, fino alla completa riapertura della carreggiata, prevista alle ore 6:00 di domenica 26 ottobre.
In quest’ultima fase, è prevista la chiusura del tratto allacciamento A12-Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano, in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 25 alle 6:00 di domenica 26 ottobre.
In alternativa alla chiusura del tratto, agli utenti che provengono da Genova o dalla A12 e sono diretti verso Milano, si consiglia di percorrere la A10 Genova-Savona verso Savona, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e raggiungere la A7 attraverso la D26 Diramazione Predosa-Bettole.
In ulteriore alternativa, da Genova, è possibile percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Bolzaneto”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]