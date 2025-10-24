Autostrade, stasera al via i lavori sull’allacciamento A7/A12: le modifiche

Genova – Sarà un weekend caratterizzato da possibili disagi e modifiche alla circolazione lungo il nodo autostradale genovese, in particolare per i lavori previsti sul viadotto Geminiani lungo l’allacciamento tra l’A12 e l’A7. I cantieri inizieranno questa sera alle ore 20:00 e proseguiranno fino a domenica mattina.

“Dalle ore 20:00 alle ore 21:00 di venerdì 24 ottobre – si legge nella nota – riduzione a una corsia nel tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano;

-dalle ore 21:00 di venerdì 24 ottobre alle ore 11:00 di sabato 25 ottobre, chiusura del tratto di A7 compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano, per consentire l’esecuzione di attività che per specifiche ragioni tecniche richiedono l’assenza di traffico;

-dalle ore 11:00 di sabato 25 ottobre il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova Sestri-Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano, tornerà transitabile su una corsia, fino alla completa riapertura della carreggiata, prevista alle ore 6:00 di domenica 26 ottobre.

In quest’ultima fase, è prevista la chiusura del tratto allacciamento A12-Genova Bolzaneto, verso Serravalle/Milano, in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 25 alle 6:00 di domenica 26 ottobre.

In alternativa alla chiusura del tratto, agli utenti che provengono da Genova o dalla A12 e sono diretti verso Milano, si consiglia di percorrere la A10 Genova-Savona verso Savona, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e raggiungere la A7 attraverso la D26 Diramazione Predosa-Bettole.