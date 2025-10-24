venerdì 24 Ottobre 2025
Genova, anche questa notte chiusa la Sopraelevata: info e orari

Redazione Liguria
strada Sopraelevata Aldo Moro Genova senza autoGenova – Anche per questa notte, la seconda consecutiva dopo quella di ieri, la Sopraelevata sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento dei lavori di taratura di sincronismo degli apparati di campo del sistema di rilevamento della velocità.
Se ieri era rimasta chiusa la carreggiata che viaggia in direzione levante, oggi toccherà a quella verso ponente. Oltre alla strada Aldo Moro, saranno interdette alla circolazione anche tutte le rampe d’accesso.
La chiusura scatterà alle ore 22:00 di questa sera e proseguirà fino alle ore 06:00 di domani mattina.
