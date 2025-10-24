Genova, incidente a Quinto: motociclista trasportato all’ospedale

Genova – Un incidente si è verificato questa mattina nel quartiere genovese di Quinto al Mare. É accaduto sul lungomare, in via Quinto, e il sinistro stradale avrebbe visto il coinvolgimento di una macchina e di una moto.

Ad avere la peggio nello scontro è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti del ferito per poi trasportarlo in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino.

Gli agenti hanno effettuato agli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e gestito il traffico che si è creato nella zona.

