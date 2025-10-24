venerdì 24 Ottobre 2025
Genova, detenuto aggredisce compagno di cella e un agente

carcere Pontedecimo GenovaGenova – Lo stesso detenuto che alcuni giorni fa aveva aggredito otto agenti nel carcere genovese di Marassi, si è reso protagonista di un nuovo episodio di violenza dopo il suo trasferimento nel carcere di Pontedecimo.
Nella giornata di ieri l’uomo, che si trova in carcere per reati di violenza sessuale, avrebbe aggredito prima il compagno di cella e poi un altro agente intervenuto in soccorso. Soltanto l’intervento di altri colleghi ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.
La scorsa settimana l’uomo aveva teso un vero e proprio agguato a diversi agenti della polizia penitenziaria. Inizialmente aveva appiccato un incendio all’interno della propria cella.
In un secondo momento, armato di un taglierino e di un bastone ricavato dalla gamba di un tavolo, aveva aggredito brutalmente otto agenti intervenuti causando in totale 92 giorni di prognosi.
