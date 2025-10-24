Savona, arrestato un ricercato internazionale: era condannato per omicidio

Savona – Era ricercato a livello internazionale per un omicidio commesso diversi anni fa in Egitto l’uomo di nazionalità austriaca che è stato arrestato negli scorsi giorni a Savona.

Le indagini sono andate avanti per diverso tempo e hanno subìto una vera e propria svolta quando alla polizia savonese è arrivato un ‘Alert’ da una struttura ricettiva situata lungo la costa savonese, che ha consentito alle forze dell’ordine di procedere con l’arresto.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato condannato a 5 anni di reclusione da un Tribunale egiziano per aver sparato e ucciso un uomo al culmine di una contesa per un terreno. Insieme a lui era stato condannato anche il padre, ma al momento del verdetto i due si erano resi irreperibili.

Dopo il fermo, l’uomo è stato condotto presso il carcere genovese di Marassi, dove al momento è rinchiuso in attesa delle procedure di estradizione verso l’Egitto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]