venerdì 24 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaSavona, arrestato un ricercato internazionale: era condannato per omicidio
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Savona, arrestato un ricercato internazionale: era condannato per omicidio

Redazione Liguria
0

Polizia auto GenovaSavona – Era ricercato a livello internazionale per un omicidio commesso diversi anni fa in Egitto l’uomo di nazionalità austriaca che è stato arrestato negli scorsi giorni a Savona.
Le indagini sono andate avanti per diverso tempo e hanno subìto una vera e propria svolta quando alla polizia savonese è arrivato un ‘Alert’ da una struttura ricettiva situata lungo la costa savonese, che ha consentito alle forze dell’ordine di procedere con l’arresto.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato condannato a 5 anni di reclusione da un Tribunale egiziano per aver sparato e ucciso un uomo al culmine di una contesa per un terreno. Insieme a lui era stato condannato anche il padre, ma al momento del verdetto i due si erano resi irreperibili.
Dopo il fermo, l’uomo è stato condotto presso il carcere genovese di Marassi, dove al momento è rinchiuso in attesa delle procedure di estradizione verso l’Egitto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
certosa cassonetti fiamme

Genova, cassonetti a fuoco in città: denunciata una donna

Cronaca
carcere Pontedecimo Genova

Genova, detenuto aggredisce compagno di cella e un agente

Cronaca
Polizia notte auto

Genova, fugge a bordo di uno scooter rubato e aggredisce gli...

Cronaca
ambulanza croce bianca genovese

Genova, incidente a Quinto: motociclista trasportato all’ospedale

Cronaca