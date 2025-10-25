sabato 25 Ottobre 2025
Incidente mortale ad Albisola Superiore, la vittima è Akram Shaban
Notizie LiguriaSavona

Incidente mortale ad Albisola Superiore, la vittima è Akram Shaban

Redazione Liguria
0

Akram Shabun incidente Albisola SuperioreAlbisola Superiore – É Akram Shaban la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina ad Albisola Superiore, in via Poggi.
Secondo le prime informazioni, il 36enne stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter quando – per cause ancora da verificare – avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, andando a sbattere a lato strada e impattando con violenza sull’asfalto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare soccorso nei suoi confronti ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
La vittima era molto conosciuta nella zona del savonese e in queste ore sono decine i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati soprattutto sui canali social da amici e conoscenti della vittima.
