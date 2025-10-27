lunedì 27 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, mattinata di code in A7: mezzi di soccorso bloccati nel traffico
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Autostrade, mattinata di code in A7: mezzi di soccorso bloccati nel traffico

Redazione Liguria
0

Busalla (Genova) – Mattinata con circolazione in tilt lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, interessato ormai da un mese dai lavori sul nodo di Busalla che obbligano il traffico a scorrere su un’unica carreggiata per senso di marcia.
Questa mattina i disagi hanno interessato specialmente la carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo e sono stati documentati anche dal consigliere regionale PD, Armando Sanna, che ha pubblicato sui propri canali social delle immagini che ritraggono due mezzi di soccorso – uno della polizia stradale e uno di Autostrade – di fatto bloccati nel traffico.
Si rinnova il tema legato alla presenza di un’automedica h24 in valle Scrivia, con sede a Busalla, per sopperire alla difficile situazione lungo l’Autostrada A7, dove i mezzi di soccorsi rischiano di rimanere bloccati anche in caso di emergenza.
“Ho presentato una nuova interrogazione in Consiglio regionale – aveva dichiarato Sanna alcune settimane fa – per chiedere impegni concreti e una data certa per l’attivazione del servizio. Non possiamo più aspettare: la salute dei cittadini non può essere messa in secondo piano”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE

Altare, anziano disperso nei boschi: sul posto i soccorsi, proseguono le...

Cronaca
Metropolitana Genova nuovo treno

Genova, altre tre serate di chiusura della metropolitana

Cronaca

Campomorone, incendio in una fabbrica di oli: sul posto i vigili...

Cronaca
aeroporto Dublino

Savona, soggiorno di studio a Dublino trasformato in incubo

Cronaca