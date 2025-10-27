Autostrade, mattinata di code in A7: mezzi di soccorso bloccati nel traffico

Busalla (Genova) – Mattinata con circolazione in tilt lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, interessato ormai da un mese dai lavori sul nodo di Busalla che obbligano il traffico a scorrere su un’unica carreggiata per senso di marcia.

Questa mattina i disagi hanno interessato specialmente la carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo e sono stati documentati anche dal consigliere regionale PD, Armando Sanna, che ha pubblicato sui propri canali social delle immagini che ritraggono due mezzi di soccorso – uno della polizia stradale e uno di Autostrade – di fatto bloccati nel traffico.

Si rinnova il tema legato alla presenza di un’automedica h24 in valle Scrivia, con sede a Busalla, per sopperire alla difficile situazione lungo l’Autostrada A7, dove i mezzi di soccorsi rischiano di rimanere bloccati anche in caso di emergenza.

“Ho presentato una nuova interrogazione in Consiglio regionale – aveva dichiarato Sanna alcune settimane fa – per chiedere impegni concreti e una data certa per l’attivazione del servizio. Non possiamo più aspettare: la salute dei cittadini non può essere messa in secondo piano”.

