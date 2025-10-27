Genova, grave la ragazza incinta accoltellata nei vicoli

Genova – Resta grave ma non è in pericolo la ragazza di 22 anni, in gravidanza, accoltellata ieri pomeriggio in piazza Santa Fede, nel centro storico genove, per questioni sentimentali. A ferirla con una pugnalata al petto che ha lesionato un polmone, un’altra ragazza, coetanea della prima e con la quale sembra vi fosse stata una relazione sentimentale.

Dalle prime ricostruzioni sembra che le due giovani si fossero date un appuntamento per un chiarimento ed erano accompagnate da altre giovani coinvolte poi nella rissa scaturita.

L’atmosfera si sarebbe surriscaldata velocemente e, ad un tratto, dalle parole si è passati ai fatti e una delle due contendenti ha estratto un coltello e ha colpito la rivale al petto, causando una brutta ferita all’altezza dei polmoni.

Nella rissa è rimasta ferita un’altra giovane, colpita alla testa da una bottigliata.

Nel panico generale sono arrivate le volanti della polizia insieme all’automedica del 118 e all’ambulanza e il personale sanitario ha subito stabilizzato la giovane ferita, che perdeva molto sangue, cercando di preservare anche il feto.

La giovane ferita è stata portata con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Galliera e qui ricoverata in codice rosso, il più grave, e medicata per salvarle la vita.

Ricoverata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena anche la ragazza colpita alla testa da una bottigliata e la presunta accoltellatrice che si è sentita male quando si è resa conto della gravità delle ferite inflitte alla compagna.

I medici mantengono riservata la prognosi per la ragazza ferita ed il suo bambino ma sembra che entrambe siano fuori pericolo di morte.

Resta da ricostruire la vicenda e chiarire le circostanze della rissa che ha terrorizzato la zona per l’ennesimo fatto di sangue e per la presenza di molte telecamere che non ha portato ad un intervento rapido delle forze dell’ordine che avrebbe forse evitato una possibile tragedia.

La donna che ha impugnato il coltello, 22 anni, rischia l’accusa di tentato omicidio.