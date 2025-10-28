Meteo Liguria, aumentano le nuvole e domani torna la pioggia

L’arrivo di correnti umide di provenienza meridionale sul Mediterraneo Centro occidentale porterà ad un graduale aumento della nuvolosità e il ritorno della pioggia previsto per domani, mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 28 ottobre 2025:

Nuvolosità bassa nelle prime ore del mattino andrà ad interessare il Levante regionale ,in estensione pomeridiana ai versanti marittimi del Genovesato e al Savonese Orientale, senza fenomeni associati.

Cieli sereni o poco nuvolosi sull’estremo Ponente e sui versanti padani Occidentali con clima più asciutto fino a sera.

Copertura nuvolosa in aumento a partire dalla tarda serata su tutti i settori.

Venti deboli o al più moderati da Est/Sud-Est. Locali rinforzi in serata sulle coste del Genovesato e al largo.

Mare molto mosso o agitato in mattinata a Levante con onda lunga da Sud-Ovest; In scaduta pomeridiana con mare poco mosso o mosso su tutti i settori.

Temperature stazionarie nei valori minimi con possibili gelate nelle aree dell’entroterra interessate da “inversione” notturna e valori inferiori ai +10°C sui fondovalle dei versanti marittimi. Massime stazionarie o in leggero aumento.

Sulla costa previste temperature minime tra +8°C/+15°C e massime tra +17°C/+22°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+8°C e massime tra +11°C/+18°C.