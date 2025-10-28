martedì 28 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaMeteo Liguria, aumentano le nuvole e domani torna la pioggia
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, aumentano le nuvole e domani torna la pioggia

Redazione Liguria
0

meteo Liguria martedì 28 ottobre 2025L’arrivo di correnti umide di provenienza meridionale sul Mediterraneo Centro occidentale porterà ad un graduale aumento della nuvolosità e il ritorno della pioggia previsto per domani, mercoledì.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 28 ottobre 2025:
Nuvolosità bassa nelle prime ore del mattino andrà ad interessare il Levante regionale ,in estensione pomeridiana ai versanti marittimi del Genovesato e al Savonese Orientale, senza fenomeni associati.
Cieli sereni o poco nuvolosi sull’estremo Ponente e sui versanti padani Occidentali con clima più asciutto fino a sera.
Copertura nuvolosa in aumento a partire dalla tarda serata su tutti i settori.
Venti deboli o al più moderati da Est/Sud-Est. Locali rinforzi in serata sulle coste del Genovesato e al largo.
Mare molto mosso o agitato in mattinata a Levante con onda lunga da Sud-Ovest; In scaduta pomeridiana con mare poco mosso o mosso su tutti i settori.
Temperature stazionarie nei valori minimi con possibili gelate nelle aree dell’entroterra interessate da “inversione” notturna e valori inferiori ai +10°C sui fondovalle dei versanti marittimi. Massime stazionarie o in leggero aumento.
Sulla costa previste temperature minime tra +8°C/+15°C e massime tra +17°C/+22°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+8°C e massime tra +11°C/+18°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ospedale Voltri evangelico san carlo

Voltri, polemiche sul punto nascite dell’Evangelico, chiude, anzi no

Cronaca
Emigranti italiani, migranti, emigrazione

Genova, Migranti e Emigranti italiani sui piroscafi, riflessioni al Museo del...

Cronaca
casco operaio

Genova, operai del cantiere Metro di Certosa senza stipendio

Cronaca
liceo Da Vinci assalto squadrista

Genova, assalto squadrista al Liceo Da Vinci, identificati alcuni partecipanti

Cronaca