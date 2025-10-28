Sant’Olcese, chiuso lo storico negozio del Salumificio Parodi

Sant’Olcese (Genova) – Saracinesche abbassate per lo storico negozio del salumificio Parodi, pilastro della piccola ma industriosa comunità alle spalle di Genova.

Per molti il negozio chiuso e le foglie che cadono sulle figure in vetroresina che attirano l’attenzione davanti al negozio sono “un colpo al cuore”.

Nella vallata non si parla d’altro da giorni e chi passa davanti al piazzale della chiesa e vede il negozio chiuso inizia subito a preoccuparsi.

Il negozio, punto vendita dello storico salumificio Parodi, che invece mantiene piena attività, avrebbe dovuto restare aperto sino a fine anno, consentendo alla famiglia Parodi di trovare una soluzione ma il gestore ha deciso di cambiare vita e la nuova attività non gli consentirebbe di rispettare gli orari di apertura, di qui la decisione, sofferta, di chiudere prima del tempo.

Una decisione che ha spiazzato la proprietà che sta cercando una soluzione pur dovendosi concentrare sulla produzione che, in questo periodo, si prepara al boom delle festività natalizie.

E così chi era abituato a fermarsi per un acquisto veloce e saporito dovrà attendere.

L’attesa non dovrebbe essere lunga, hanno spiegato alla proprietà ma non sarà una passeggiata trovare un gestore per il punto vendita che è stato per tanti anni la vetrina del salumificio e il collegamento diretto tra la produzione ed il consumo.

La corsa è per riaprire in tempo per le vendite di Natale e delle feste collegate. Un periodo di ottimi incassi perché sono in molti ad avere riscoperto il piacere di un regalo che è anche un piacere per il palato.