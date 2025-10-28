martedì 28 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaUomo trovato morto a Ventimiglia, si rafforza l'ipotesi suicidio
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Uomo trovato morto a Ventimiglia, si rafforza l’ipotesi suicidio

Redazione Liguria
0

Polizia RapalloVentimiglia (Imperia) – Si sarebbe tolto la vita in preda alla disperazione dopo che ieri era stato licenziato dal negozio nel quale era stato assunto poche settimane fa. Ci sarebbero queste motivazioni all’origine del gesto estremo compiuto dall’uomo di 40 anni, originario del Bangladesh ma residente del ponente ligure da diversi anni, che è stato ritrovato senza vita questa mattina da alcuni agenti della polizia che stavano pattugliando il greto del fiume Roja, a Ventimiglia.
L’uomo, come avrebbero raccontato alcuni conoscenti agli inquirenti che li hanno ascoltati nelle scorse ore, ieri sarebbe tornato a casa disperato dopo la notizia del licenziamento.
Il 40enne soffriva di problemi di salute. A fianco del cadavere sarebbe stato trovato un taglierino che la vittima avrebbe utilizzato per togliersi la vita.
Proseguono le indagini e gli ultimi accertamenti da parte delle forze dell’ordine, ma quella del suicidio sembra ormai l’unica pista seguita dagli inquirenti.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
carabinieri auto

Paura ad Albenga, litiga con lo zio e impugna un’ascia per...

Cronaca

Anziano scomparso in Val Bormida, proseguono le ricerche

Cronaca
Incidente Sopraelevata

Genova, mattinata di incidenti in Sopraelevata: tre feriti

Cronaca
Incidente A7

Autostrade, incidente in A7: bisarca scontra un’auto e scappa, tre feriti

Cronaca