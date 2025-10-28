Uomo trovato morto a Ventimiglia, si rafforza l’ipotesi suicidio

Ventimiglia (Imperia) – Si sarebbe tolto la vita in preda alla disperazione dopo che ieri era stato licenziato dal negozio nel quale era stato assunto poche settimane fa. Ci sarebbero queste motivazioni all’origine del gesto estremo compiuto dall’uomo di 40 anni, originario del Bangladesh ma residente del ponente ligure da diversi anni, che è stato ritrovato senza vita questa mattina da alcuni agenti della polizia che stavano pattugliando il greto del fiume Roja, a Ventimiglia.

L’uomo, come avrebbero raccontato alcuni conoscenti agli inquirenti che li hanno ascoltati nelle scorse ore, ieri sarebbe tornato a casa disperato dopo la notizia del licenziamento.

Il 40enne soffriva di problemi di salute. A fianco del cadavere sarebbe stato trovato un taglierino che la vittima avrebbe utilizzato per togliersi la vita.

Proseguono le indagini e gli ultimi accertamenti da parte delle forze dell’ordine, ma quella del suicidio sembra ormai l’unica pista seguita dagli inquirenti.

