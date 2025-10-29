Genova, tentato omicidio fuori dalla discoteca: si cerca ancora l’aggressore

Genova – Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce su quanto accaduto nelle prime ore della mattinata di sabato in via Degola, nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove è scoppiata una vera e propria guerriglia in mezzo alla strada con utilizzo di coltelli, bastoni e bottiglie di vetro che ha visto il ferimento di un giovane di 27 anni, raggiunto da un fendente ad un polmone e ancora adesso ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Scassi.

Inizialmente era stato fermato un 22enne, accusato di tentato omicidio. Dai successivi accertamenti, però, non sarebbe stato lui a colpire con la coltellata il ferito. Continuano, quindi, le ricerche per individuare il responsabile: oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, un fattore importante per il buon esito delle indagini potrebbero essere le testimonianze di chi ha assistito alla scena.

Secondo quanto ricostruito, tra due gruppi di giovani sarebbe scoppiata una rissa in una discoteca vicina. Dalle parole si è passati alla violenza in strada, che ha visto l’accoltellamento del giovane e il fuggi fuggi generale all’arrivo dei carabinieri sul posto.

